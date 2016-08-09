«Сухой» Красиков и все тот же Шалунов: «Сибирь» в Хельсинки обыграла «Йокерит»

Завершая свой предсезонный сбор в Финляндии, «Сибирь» в серии буллитов переиграла «Йокерит» - 1:0. Победный буллит на счету Максима Шалунова, а молодой голкипер Алексей Красиков, отразив три десятка бросков, сыграл свой первый «сухой» матч в составе «Сибири». Третий матч на финском сборе получился для «Сибири» самым непростым. «Йокерит», который за пару сезонов в КХЛ сумел завоевать не только симпатии, но и солидный авторитет, - команда очень мастеровитая, любящая играть в скоростной и комбинационный хоккей. С первых минут на площадке шла жесткая борьба. Уже в середине первого периода Ворошило получил 2+10 за атаку в соперника в область головы и шеи, а через пару минут судьи наказывают Игнатовича пятиминутным удалением и матч-штрафом – удалением до конца матча. Реализовать численное преимущество финнам не удалось. В столь же упорной и равной борьбе прошел и второй период встречи. В заключительной двадцатиминутке хоккеисты «Йокерита» имели преимущество, однако «пробить» двадцатилетнего вратаря «Сибири» Красикова им не удалось. Не изменился счет и в овертайме. Исход матча решился только в серии серии буллитов. «Сибирь» вырвала победу: Красиков пропустил после первого броска, но отразил две следующие попытки финнов. У сибиряков же штрафные броски реализовали Окулов и Шалунов – его буллит и оказался победным. Обыграв «Йокерит», новосибирская «Сибирь» одержала четвертую подряд победу в предсезонных контрольных матчах (ранее сибиряки обыграли «Ладу», а также финские клубы «Эссет» и ХПК). Через день команда вернется в Новосибирск. В четверг, 11 августа, команда встретится со своими поклонниками и проведет для болельщиков мастер-шоу. А затем отправится в Магнитогорск, где традиционно примет участие в предсезонном Мемориале Ивана Ромазана. На этом турнире «Сибирь» сыграет с «Авангардом», магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором» В чемпионате КХЛ «Сибирь» стартует 23 августа, когда на своем льду сыграет с «Автомобилистом».