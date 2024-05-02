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Концерт отменили

Концерт Леши Свика неожиданно отменили в Новосибирске

2 мая 2024, 02:50
Фото: Леша Свик/Вконтакте
Концерт отменили
Певец Леша Свик удивил своих фанатов неприятной новостью: концерт в столице Сибири неожиданно отменили, сообщили организаторы.

Певец Леша Свик должен был приехать в Новосибирск с концертом. Музыкальное мероприятие планировалось на 4 мая. Однако накануне фанаты артиста узнали, что концерт отменен, что было неожиданностью для тех, кто купил билет.

Сам музыкант сообщил об этом в соцсетях. Он попросил поклонников отнестись к отмене с пониманием. Также он назвал и причину изменений в концертной программе: его экстренно прооперировали. Что конкретно случилось со здоровьем Свика, неизвестно.

Стоит отметить, что сам певец знаменит благодаря песням «Я хочу танцевать», «Дым» и «Малиновый свет». Он не один раз попадал в чарты прослушиваемых треков.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Россия#Концерт#Артист#Музыка#Певец
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