Концерт Леши Свика неожиданно отменили в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
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Updated Сегодня, 02:52
Певец Леша Свик должен был приехать в Новосибирск с концертом. Музыкальное мероприятие планировалось на 4 мая. Однако накануне фанаты артиста узнали, что концерт отменен, что было неожиданностью для тех, кто купил билет.
Сам музыкант сообщил об этом в соцсетях. Он попросил поклонников отнестись к отмене с пониманием. Также он назвал и причину изменений в концертной программе: его экстренно прооперировали. Что конкретно случилось со здоровьем Свика, неизвестно.
Стоит отметить, что сам певец знаменит благодаря песням «Я хочу танцевать», «Дым» и «Малиновый свет». Он не один раз попадал в чарты прослушиваемых треков.