«Любэ» и «Баста»: топ-10 артистов, которые приедут в Новосибирск с концертом в апреле

Группа приедет в Новосибирск 12 апреля. В этот день в «Подземке» будет проходить ретродискотека для молодежи. Фанаты услышат разные треки, в том числе «Мальчик на девятке», «Бесприданница», «У России три пути». Билеты на этот концерт стоят от 1499 рублей.