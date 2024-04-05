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Published Сегодня, 08:44

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Топ-концертов апреля

«Любэ» и «Баста»: топ-10 артистов, которые приедут в Новосибирск с концертом в апреле

5 апреля 2024, 08:44
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Топ-концертов апреля

Стало известно, кто из артистов приедет с концертом в Новосибирск в апреле

Апрель 2024 богат на концерты и звезд, которые приедут спеть для новосибирцев. Atas.info изучил афишу и выяснил, кто посетит столицу Сибири из артистов.

Баста

Рэпер Баста приедет в Новосибирск 23 апреля. Билеты на его концерт стоят от 1500 рублей. В последний раз в Новосибирске фанаты артиста видели его на сцене VK Fest. Новое выступление запланировано в «Сибирь-Арене».

 

Любэ

Знаменитая российская рок-группа «Любэ» приедет в Новосибирск 13 апреля. Услышать знаменитые хиты «Выйду ночью в поле с конем» и «От Волги до Енисея», можно будет в ДКЖ. В этом году группа празднует свое 35-летие. Стоимость билетов начинается от 3400 рублей.

Кто приедет на концертКто приедет на концерт
Кто приедет на концерт
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Алена Швец

Поп-певица Алена Швец приедет в Новосибирск 10 апреля. Она выступит на сцене «Подземки». Билеты на ее выступления продаются от 1800 рублей.

 

Игорь Николаев

Песню «Выпьем за любовь» на концерте Игоря Николаева можно исполнить в Новосибирске 12 апреля. Музыкант споет на сцене ДКЖ. Билеты стоят от 3200 рублей.

 

Асия

Певица и автор хита «Ну что ты такой хороший?» выступит в Новосибирске 11 апреля. Фанаты будут слушать исполнительницу в клубе «Подземка». Билеты стоят от 1800 рублей.

Кого можно послушать в апрелеКого можно послушать в апреле
Кого можно послушать в апреле
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Елена Ваенга

Певица исполнит свои хиты «Курю», «Королеву», «Шопен» на сцене ДКЖ. Она будет выступать два дня подряд — 22 и 23 апреля. Билеты стоят от 6000 рублей.

 

Гарри Топор и Тони раут

На сцене «Подземки» выступят рэп-исполнители Гарри Топор и Тони Раут. Билеты стоят от 2300 рублей.

 

Dead Blonde

Группа приедет в Новосибирск 12 апреля. В этот день в «Подземке» будет проходить ретродискотека для молодежи. Фанаты услышат разные треки, в том числе «Мальчик на девятке», «Бесприданница», «У России три пути». Билеты на этот концерт стоят от 1499 рублей.

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Слава

Певица Слава приедет в Новосибирск 17 апреля. Знаменитый хит «Одиночество» и многие другие фанаты споют в «Максимилиансе». Билеты стоят от 2800 рублей.

 

Честный

Рэпер Честный приедет в Новосибирск 19 апреля. Его треки «Желаю», «Майами», «Мама» и другие — прозвучат в Bla Bla Bar. Билеты стоят от 1500 рублей.

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