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Posted 3 октября 2016, 11:42

Published 3 октября 2016, 11:42

Modified 18 августа 2022, 19:50

Updated 18 августа 2022, 19:50

Бугринский мост получил награду FIDIC - Международной федерации инженеров-консультантов

3 октября 2016, 11:42
Почетную награду Award of Merit за проект Бугринского моста получила инженерная группа «Стройпроект».

Почетную награду Award of Merit за проект Бугринского моста получила инженерная группа «Стройпроект». Церемония награждения Awards - 2016 (лучшие инженерные проекты мира по версии Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC) состоялась 26 сентября в Марокко. Награду вручили президент FIDIC Чжи Ван Ли (Южная Корея) и бывший президент FIDIC Пабло Буэно (Испания). От имени «Стройпроекта» награду получил начальник управления консалтинга и международных проектов Александр Бутовский. Отмечается, что при оценке проектов, эксперты жюри Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC учитывали инновационность, качество, профессионализм, долговечность и решение вопросов охраны окружающей среды при реализации проекта.

#Денис Объедкин#Общество#Эксклюзив#Новости
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