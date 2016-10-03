Бугринский мост получил награду FIDIC - Международной федерации инженеров-консультантов

Почетную награду Award of Merit за проект Бугринского моста получила инженерная группа «Стройпроект». Церемония награждения Awards - 2016 (лучшие инженерные проекты мира по версии Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC) состоялась 26 сентября в Марокко. Награду вручили президент FIDIC Чжи Ван Ли (Южная Корея) и бывший президент FIDIC Пабло Буэно (Испания). От имени «Стройпроекта» награду получил начальник управления консалтинга и международных проектов Александр Бутовский. Отмечается, что при оценке проектов, эксперты жюри Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC учитывали инновационность, качество, профессионализм, долговечность и решение вопросов охраны окружающей среды при реализации проекта.