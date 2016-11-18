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Posted 17 ноября 2016, 22:39

Published 17 ноября 2016, 22:39

Modified 18 августа 2022, 19:50

Updated 18 августа 2022, 19:50

Новосибирская область получила высокие позиции в инвестиционных рейтингах России

17 ноября 2016, 22:39
Новосибирская область вошла в пятерку лидеров по результатам Всероссийского рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства и конкурса инновационных территориальных Мегакластеров в 2016 году. Кроме того, региону удалось на 11 позиций улучшить результат в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата - Новосибирская область переместилась в нем с 57 на 46 место.

Новосибирская область вошла в пятерку лидеров по результатам Всероссийского рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства и конкурса инновационных территориальных Мегакластеров в 2016 году. Кроме того, региону удалось на 11 позиций улучшить результат в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата - Новосибирская область переместилась в нем с 57 на 46 место. На пресс-конференции по теме «Итоги реализации «дорожной карты» по улучшению показателей национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Новосибирской области в 2016 году и планах по ее реализации в 2017 году» заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова рассказала, что «дорожная карта» по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Новосибирской области 2015-2016 годах включает 158 мероприятий, в ее реализации задействовано 15 областных ведомств, 15 организаций различных форм собственности, пять территориальных подразделений федеральных органов власти. - У Новосибирской области в 2016 году улучшения результатов Национального рейтинга достигнуты по девяти группам показателей, – заявила Ольга Молчанова. – В их числе повышение эффективности процедур регистрации предприятий, выдача лицензий, сокращение сроков выдачи разрешений на строительство, усиление эффективности институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, усиление поддержки бизнеса, повышение уровня развития малого предпринимательства. Говоря о дальнейших планах по улучшению состояния инвестиционного климата в Новосибирской области было отмечено, что одним из показателей, влияющих на результаты Национального рейтинга, является эффективность процедур по подключению электроэнергии. Кроме того, в Новосибирской области будет продолжена работа над повышением эффективности показателей Национального рейтинга по таким направлениям, как организационные механизмы поддержки бизнеса, улучшение качества и доступности инфраструктуры, улучшение качества и доступности финансовой поддержки, качество и доступность трудовых ресурсов, уровень развития малого предпринимательства. По словам представителей министерств Новосибирской области, участвующих в реализации «дорожной карты», работа в данном направлении будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона.

#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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