Новосибирская область получила высокие позиции в инвестиционных рейтингах России

Новосибирская область вошла в пятерку лидеров по результатам Всероссийского рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства и конкурса инновационных территориальных Мегакластеров в 2016 году. Кроме того, региону удалось на 11 позиций улучшить результат в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата - Новосибирская область переместилась в нем с 57 на 46 место. На пресс-конференции по теме «Итоги реализации «дорожной карты» по улучшению показателей национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Новосибирской области в 2016 году и планах по ее реализации в 2017 году» заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова рассказала, что «дорожная карта» по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Новосибирской области 2015-2016 годах включает 158 мероприятий, в ее реализации задействовано 15 областных ведомств, 15 организаций различных форм собственности, пять территориальных подразделений федеральных органов власти. - У Новосибирской области в 2016 году улучшения результатов Национального рейтинга достигнуты по девяти группам показателей, – заявила Ольга Молчанова. – В их числе повышение эффективности процедур регистрации предприятий, выдача лицензий, сокращение сроков выдачи разрешений на строительство, усиление эффективности институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, усиление поддержки бизнеса, повышение уровня развития малого предпринимательства. Говоря о дальнейших планах по улучшению состояния инвестиционного климата в Новосибирской области было отмечено, что одним из показателей, влияющих на результаты Национального рейтинга, является эффективность процедур по подключению электроэнергии. Кроме того, в Новосибирской области будет продолжена работа над повышением эффективности показателей Национального рейтинга по таким направлениям, как организационные механизмы поддержки бизнеса, улучшение качества и доступности инфраструктуры, улучшение качества и доступности финансовой поддержки, качество и доступность трудовых ресурсов, уровень развития малого предпринимательства. По словам представителей министерств Новосибирской области, участвующих в реализации «дорожной карты», работа в данном направлении будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона.