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Posted 15 декабря 2016, 13:25

Published 15 декабря 2016, 13:25

Modified 18 августа 2022, 19:50

Updated 18 августа 2022, 19:50

В профсоюзе игроков КХЛ признали, что у хоккейного клуба «Сибирь» есть долги перед игроками по заработной плате и премиальным

15 декабря 2016, 13:25
Этой информацией с корреспондентом спортивного портала «Чемпионат» поделился председатель профсоюза игроков КХЛ, известный в прошлом форвард Андрей Коваленко.

Этой информацией с корреспондентом спортивного портала «Чемпионат» поделился председатель профсоюза игроков КХЛ, известный в прошлом форвард Андрей Коваленко.

Коваленко отметил, что его информация полуофициальная. Однако в ее достоверности не стоит сомневаться. По словам Коваленко, руководство ХК «Сибирь» само пошло на контакты с профсоюзом и игроками по факту долгов. Сейчас подписано соглашение между первичной организацией профсоюза хоккеистов и руководством клуба. По этому соглашению руководство ХК «Сибирь» гарантирует, что все долги по зарплате и премиальным игроков команды будут погашены до 30 декабря.

Напомним, что финансовые проблемы «Сибири» стали причиной слухов о том, что ведущая тройка команды, в которой играют хоккеисты сборной России Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Степан Санников, могут в ближайшее время покинуть команду – они будут проданы в богатые клубы КХЛ.

К слову, хоккейный клуб «Сибирь» накопил долги не только перед игроками, но и перед энергетиками. Так, «Новосибирскэнергосбыт» подал в Арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление к хоккейному клубу «Сибирь» о взыскании задолженности, сумма которой превышает 12,5 миллионов рублей. Проблему решили тем, что стороны заключили мировое соглашение. ХК «Сибирь» гарантировал «Новосибирскэнергосбыту» погашение задолженности и предоставил график платежей по возмещению долга.

#Денис Объедкин#Спорт#Новости
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