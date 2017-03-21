КСЕНЗОВ СОШЕЛ С РЕЛЬСОВ

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Андрей Ксензов уволен со своей должности. О том, что трудовые отношения с руководителем метрополитена прекращены, сегодня в прямом эфире программы «Мэр отвечает», на радио «Городская волна», заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По словам мэра, причиной увольнения Ксензова стали «вопиющие нарушения на одном из градообразующих предприятий Новосибирска». Анатолий Локоть заявил, что именно он стал инициатором увольнения своего бывшего союзника - напомним, что три года назад, на выборах мэра Новосибирска, Андрей Ксензов снял свою кандидатуру, что, по общему мнению, помогло Локтю победить на выборах. Тот факт, что Ксензов снимался с выборов по договоренности с Локтем, подтвердило последующее назначение Ксензова первым вице-мэром Новосибирска. В апреле 2015 года Ксензов был назначен начальником МУП «Новосибирский метрополитен». Мэр также поведал, что за эти два неполных года, в мэрию неоднократно поступали жалобы, в которых говорилось о задержках зарплаты рядовым сотрудникам метро. Там же говорилось, что новый руководитель метрополитена расставляет на ключевые должности в руководстве предприятием приближенных людей, а руководители оформляют себе разного рода дополнительные выплаты. Как заявил Анатолий Локоть, «эти жалобы подтвердились». По словам мэра, Ксензов оформлял и получал не предусмотренные трудовым договором дополнительные надбавки и вознаграждения, размер которых в отдельные месяцы составлял 100 тысяч рублей. Несмотря на то, что критические материалы в адрес Ксензова появляются в СМИ уже около полугода, его отставка стала неожиданностью. Надо отметить, что даже если причиной этого увольнения действительно стали «вольности» с зарплатой, этой истории все равно будут придавать политический подтекст, связывая увольнение Ксензова с началом подготовки к выборам мэра Новосибирска, которые должны пройти весной 2019 года. Невзирая на запутанную историю снятия своей кандидатуры на выборах 2014 года, обвинения в намерении подкупа судей и чуть ли не подготовке похищения сына одного из кандидатов-соперников, Андрей Ксензов, рассматривался как один из вероятных кандидатов на должность мэра в 2019 году. Увольнение же с должности начальника метрополитена фактически ставит крест на его карьере: оно не только наносит «отставнику» очевидные репутационные потери, но и лишает его серьезных ресурсов.