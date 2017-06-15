В Новосибирске подорожал проезд в маршрутных такси

Стоимость проезда в «маршрутках» с сегодняшнего дня подскочила сразу на 5 рублей. Повышение цены за проезд коснулось большого числа популярных в Новосибирске маршрутов: №№ 2, 14, 18, 29, 30, 44, 44а, 45, 63 и других. Стоимость проезда, которая на большинстве маршрутов составляла 25 рублей, с сегодняшнего дня увеличена до 30. Повышение платы за проезд перевозчики объясняют ростом цен на бензин, который неуклонно дорожает в Новосибирске с конца апреля.