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Posted 5 февраля 2018, 16:29

Published 5 февраля 2018, 16:29

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Глава рабочего поселка Колывань Алексей Дорофеев подал в отставку

5 февраля 2018, 16:29

Заявление о сложении с себя полномочий главы поселковой администрации Дорофеев написал сегодня, после схода граждан, на котором колыванцы выразили недоверие районным и поселковым властям и потребовали их отставки. Причиной народного схода, на который сотни жителей Колывани вышли сегодня в полдень (Atas.info сообщал об этом), стала трагедия, случившаяся в поселке вечером 2 февраля, когда двое детей погибли, упав в глубокую яму, оставленную местными коммунальщиками после ремонта водопровода. Алексей Дорофеев, сам в прошлом один из руководителей поселкового ЖКХ, занимал должность главы поселковой администрации почти год – с середины февраля 2017-го. О том, будет ли принята отставка Дорофеева, пока не известно.

#Денис Объедкин#Общество#Эксклюзив#Новости
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