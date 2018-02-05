Глава рабочего поселка Колывань Алексей Дорофеев подал в отставку

Заявление о сложении с себя полномочий главы поселковой администрации Дорофеев написал сегодня, после схода граждан, на котором колыванцы выразили недоверие районным и поселковым властям и потребовали их отставки. Причиной народного схода, на который сотни жителей Колывани вышли сегодня в полдень (Atas.info сообщал об этом), стала трагедия, случившаяся в поселке вечером 2 февраля, когда двое детей погибли, упав в глубокую яму, оставленную местными коммунальщиками после ремонта водопровода. Алексей Дорофеев, сам в прошлом один из руководителей поселкового ЖКХ, занимал должность главы поселковой администрации почти год – с середины февраля 2017-го. О том, будет ли принята отставка Дорофеева, пока не известно.