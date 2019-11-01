Новосибирская область получит около 800 млн рублей федеральных субсидий

Posted 1 ноября 2019, 12:21
Published 1 ноября 2019, 12:21
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Благодаря программе Национальной технологической инициативы в Новосибирске будет реализовано два инновационных проекта. На их финансирование направят 499 млн и 231 млн рублей федеральных средств.
Как пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство науки и инноваций, субсидию получит новосибирская компания «Эрегозапас», которая планирует создать твердотельную аккумулирующую электростанцию, и Инновационно-технологический институт – на разработку комплекса для дистанционных геофизических поисков с использованием беспилотников под названием «Аэротомография».
Справка:
Национальная технологическая инициатива - госпрограмма мер по поддержке развития российских компаний, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики.