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Posted 1 ноября 2019, 12:21

Published 1 ноября 2019, 12:21

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Новосибирская область получит около 800 млн рублей федеральных субсидий

1 ноября 2019, 12:21
Новосибирская область неоднократно получала субсидии из госбюджета в рамках Национальной технологической инициативы.

Благодаря программе Национальной технологической инициативы в Новосибирске будет реализовано два инновационных проекта. На их финансирование направят 499 млн и 231 млн рублей федеральных средств.

Как пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство науки и инноваций, субсидию получит новосибирская компания «Эрегозапас», которая планирует создать твердотельную аккумулирующую электростанцию, и Инновационно-технологический институт – на разработку комплекса для дистанционных геофизических поисков с использованием беспилотников под названием «Аэротомография».

Справка:

Национальная технологическая инициатива - госпрограмма мер по поддержке развития российских компаний, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики.

#Денис Объедкин#Новости#Наука
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