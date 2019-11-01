Новосибирская область получит около 800 млн рублей федеральных субсидий

Как пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство науки и инноваций, субсидию получит новосибирская компания «Эрегозапас», которая планирует создать твердотельную аккумулирующую электростанцию, и Инновационно-технологический институт – на разработку комплекса для дистанционных геофизических поисков с использованием беспилотников под названием «Аэротомография».