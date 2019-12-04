В Новосибирской области зафиксирован самый большой миграционный прирост в Сибири

Как оказалось, самый высокий миграционный прирост отмечается в Новосибирске - 7078 человек. В области количество прибывших составило 61 689, выбывших – 54611 человек. Прирост также наблюдается в Томской области (1,7 тыс. человек), на Алтае (0,9 тыс.) и в Республике Тыва (0,9 тыс.).