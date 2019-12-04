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Posted 4 декабря 2019, 15:43

Published 4 декабря 2019, 15:43

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

В Новосибирской области зафиксирован самый большой миграционный прирост в Сибири

4 декабря 2019, 15:43
Данные по миграции населения в СФО предоставлены за январь-сентябрь 2019 года.

Специалисты Новосибирскстата подготовили статистические данные по миграции населения в СФО за январь-сентябрь.

Как оказалось, самый высокий миграционный прирост отмечается в Новосибирске - 7078 человек. В области количество прибывших составило 61 689, выбывших – 54611 человек. Прирост также наблюдается в Томской области (1,7 тыс. человек), на Алтае (0,9 тыс.) и в Республике Тыва (0,9 тыс.).

За указанный период миграционная убыль населения в Сибири составила 5946 человек.

#Общество
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