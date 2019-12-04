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Posted 4 декабря 2019, 16:05

Published 4 декабря 2019, 16:05

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

«ВЕЛИКАЯ ВЕДУЩАЯ, АСКЕР-ЗАДЕ, НЕ ВЕРЬ ВСЕЙ ЭТОЙ КЛЕВЕТЕ!» - новосибирский поэт прославился на всю страну

4 декабря 2019, 16:05
Десятиминутное свидание с музой - и ты поэт федерального масштаба!

Десятиминутное свидание с музой - и ты поэт федерального масштаба! Именно столько времени ушло у новосибирского бизнесмена Максима Федина на стихотворение «Телеведущая Аскер-Заде».

Творческий порыв у новосибирца случился после просмотра нашумевшего расследования Алексея Навального, в котором оппозиционер рассказывает о любовных и финансовых отношениях ведущей федерального канала Наили Аскер-Заде и руководителя банка ВТБ Андрея Костина. Поэтический труд Максима Федина явно «зашел», ведь спустя непродолжительное время стихотворение опубликовал в своих аккаунтах Алексей Навальный. На новосибирца обрушилась интернет-слава, десятки тысяч просмотров, репостов и комментариев.

Кстати, интересна и сама персона новосибирского поэта. Максим Федин – бизнесмен, владеет двумя магазинами, имеет два диплома уважаемых госвузов по специальностям: историк и юрист, любит путешествовать, поэзия – хобби. Однако, если ранее Федин в своих стихах больше раскрывал темы сибирской природы, то теперь считает интересной и политическую сатиру. Следующее творение сибиряк собирается посвятить спортсмену Хабибу Нурмагомедову. Также в беседе с корреспондентом atas.info Максим Федин признался, что не исключает творческих поисков и на поприще новосибирской политической повестки. По словам поэта ему интересна эта тема, так как правительственные СМИ не всегда объективно освещают факты. Своей политической поэзией Федин планирует создавать «послевкусие» резонансных событий.

#Общество#Эксклюзив
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