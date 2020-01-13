В Дзержинке сломали детскую горку, которую сообща построили жители нескольких многоэтажек

К слову, первую попытку демонтировать горку коммунальщики предприняли еще 30-го декабря. Однако, тогда мужчины из близлежащих домов встали живой цепью на пути грейдера. Затем уже женщины написали ходатайство в администрацию Дзержинского района, чтобы снежную постройку не ломали. Обращение подписали более пятидесяти человек. Как теперь стало ясно, для администрации района обращение показалось неубедительным. В сухом остатке есть лишь робкая надежда, что руководители района, действительно, организовали квалифицированную экспертизу объекта и лишь на основе этого произвели демонтаж. Впрочем, местные жители теперь настроены еще более решительно и потребуют от мэрии объяснений, почему в Новосибирске почти нет бесплатных муниципальных горок.