В Дзержинке сломали детскую горку, которую сообща построили жители нескольких многоэтажек

Posted 13 января 2020, 13:14
Published 13 января 2020, 13:14
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Скандальная история произошла между домами № 184 и 186 на улице Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска. Уже пять лет подряд под новый год мужчины из близлежащих домов строят для детворы большую горку из снега. Однако нынче сооружение не дотянуло до старого нового года. Накануне одна из местных жительниц отнесла жалобу в администрацию Дзержинского района, что мол горка небезопасна и к ней неоднократно вызывали «Скорую помощь». В администрации отреагировали оперативно: признали горку опасной и незаконно построенной на муниципальной территории. Вскоре во двор нагрянули коммунальщики и при помощи трактора снесли сооружение.
К слову, первую попытку демонтировать горку коммунальщики предприняли еще 30-го декабря. Однако, тогда мужчины из близлежащих домов встали живой цепью на пути грейдера. Затем уже женщины написали ходатайство в администрацию Дзержинского района, чтобы снежную постройку не ломали. Обращение подписали более пятидесяти человек. Как теперь стало ясно, для администрации района обращение показалось неубедительным. В сухом остатке есть лишь робкая надежда, что руководители района, действительно, организовали квалифицированную экспертизу объекта и лишь на основе этого произвели демонтаж. Впрочем, местные жители теперь настроены еще более решительно и потребуют от мэрии объяснений, почему в Новосибирске почти нет бесплатных муниципальных горок.