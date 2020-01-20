atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января 2020, 14:00

Published 20 января 2020, 14:00

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

В Новосибирской области из-за снежных заносов больного везли до скорой на санях

20 января 2020, 14:00

Больного весом более 120 килограммов спасатели везли на санях до машины скорой помощи в Новосибирском районе.

По данным аварийно-спасательной службы НСО, 19 января врачи не смогли добраться до пациента в СНТ «Лучи» из-за снежных заносов. Они позвонили в спасательную службу. Специалисты использовали при транспортировке мужчины, вес которого превышал тонну, сани-волокушки. Около 600 метров они тянули его на себе, затем переложили на снегоход и везли еще пять километров. Больного благополучно доставили до кареты скорой помощи.

Второй случай произошел за день до этого. В Куйбышевском районе при движении по автодороге водителю стало плохо. Он не доехал пару километров до деревни Горбуново. Спасатели доставили врачей до пациента, а после и пострадавшего, и медиков эвакуировали до скорой.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика