В Новосибирской области из-за снежных заносов больного везли до скорой на санях

Posted 20 января 2020, 14:00
Published 20 января 2020, 14:00
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Больного весом более 120 килограммов спасатели везли на санях до машины скорой помощи в Новосибирском районе.
По данным аварийно-спасательной службы НСО, 19 января врачи не смогли добраться до пациента в СНТ «Лучи» из-за снежных заносов. Они позвонили в спасательную службу. Специалисты использовали при транспортировке мужчины, вес которого превышал тонну, сани-волокушки. Около 600 метров они тянули его на себе, затем переложили на снегоход и везли еще пять километров. Больного благополучно доставили до кареты скорой помощи.
Второй случай произошел за день до этого. В Куйбышевском районе при движении по автодороге водителю стало плохо. Он не доехал пару километров до деревни Горбуново. Спасатели доставили врачей до пациента, а после и пострадавшего, и медиков эвакуировали до скорой.