В Новосибирской области из-за снежных заносов больного везли до скорой на санях

По данным аварийно-спасательной службы НСО, 19 января врачи не смогли добраться до пациента в СНТ «Лучи» из-за снежных заносов. Они позвонили в спасательную службу. Специалисты использовали при транспортировке мужчины, вес которого превышал тонну, сани-волокушки. Около 600 метров они тянули его на себе, затем переложили на снегоход и везли еще пять километров. Больного благополучно доставили до кареты скорой помощи.