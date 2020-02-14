В Новосибирске запретили проводить фестиваль «Иглу-2020» на льду

Posted 14 февраля 2020, 12:32
Published 14 февраля 2020, 12:32
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Спасатели заявили, что проводить новосибирский фестиваль «Игру-2020» на льду небезопасно. Организаторы решили сменить площадку.
Гостей приглашают на новое место – на пляж «Бумеранг», который находится на остановке ПКиО «У моря Обского». До места курсируют следующий общественный транспорт: автобус № 45 , №115 (Краснообск), маршрутка №5, №48 (Академгородок), № 327 (Бердск).
Напомним, фестиваль «Иглу-2020» проходит ежегодно. На нем собираются любители по строительство иглу, которые соревнуются в мастерстве, а после остаются на ночевку в своих снежных убежищах.