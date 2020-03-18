В Новосибирске выросло число миллионеров

Posted 18 марта 2020, 07:26
Published 18 марта 2020, 07:26
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Налоговая служба рассказала, сколько миллионеров и миллиардеров числится в Новосибирской области и где они проживают.
Анализируя декларационную кампанию прошлого года, специалисты налоговых органов Новосибирской области заявляют о росте числа новосибирцев с доходом более миллиона рублей. Так, по итогам 2018 года доход с 1 до 10 млн рублей получили 68952 человека, что на 20% больше, чем в 2017 году. До 100 млн рублей заработали 1386 новосибирцев. В 2017 году их было на 26%. Стало больше граждан с доходом от 100 млн рублей до 1 млрд рублей – 121 человек против 99 (2017 г.).
А вот миллиардеров больше не стало. Более 1 млрд рублей показали, как и в 2017 году, четыре человека.
Налоговики также рассказали, где проживают богатые люди города. Миллионеров больше всего зарегистрировано в Центральном районе Новосибирска. Так, с доходом до 100 млн рублей там проживает 264 человека, до миллиарда рублей – 28 человек.