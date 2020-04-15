Новосибирская область недостаточно готова к пожароопасному периоду

«Сводные планы тушения лесных пожаров утверждены во всех субъектах Российской Федерации, системы предупреждения и тушения в целом подготовлены. В то же время по итогам проверок Рослесхоза к лесопожарному сезону 2020 года 14 регионов признаны ограниченно готовыми», — говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.