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Posted 15 апреля 2020, 10:56

Published 15 апреля 2020, 10:56

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

Новосибирская область недостаточно готова к пожароопасному периоду

15 апреля 2020, 10:56
Это отметила вице-премьер Правительства России Виктория Абрамченко.

Новосибирская область включена в число отстающих по готовности к лесным пожарам. Такую информацию распространили федеральные СМИ со ссылкой на вице-премьера Правительства России Викторию Абрамченко.

«Сводные планы тушения лесных пожаров утверждены во всех субъектах Российской Федерации, системы предупреждения и тушения в целом подготовлены. В то же время по итогам проверок Рослесхоза к лесопожарному сезону 2020 года 14 регионов признаны ограниченно готовыми», — говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Кроме Новосибирской области, в списке отстающих: Марий Эл, Мордовия, Кировская, Свердловская, Челябинская, Кемеровская, Магаданская, Курганская, Иркутская области, Красноярский край, Тыва, Хакасия и Якутия.

Арбамченко в преддверии пожароопасного периода потребовала довести готовность регионов до максимума.

#Экология
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