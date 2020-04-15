Новосибирская область недостаточно готова к пожароопасному периоду

Posted 15 апреля 2020, 10:56
Published 15 апреля 2020, 10:56
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
Новосибирская область включена в число отстающих по готовности к лесным пожарам. Такую информацию распространили федеральные СМИ со ссылкой на вице-премьера Правительства России Викторию Абрамченко.
«Сводные планы тушения лесных пожаров утверждены во всех субъектах Российской Федерации, системы предупреждения и тушения в целом подготовлены. В то же время по итогам проверок Рослесхоза к лесопожарному сезону 2020 года 14 регионов признаны ограниченно готовыми», — говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.
Кроме Новосибирской области, в списке отстающих: Марий Эл, Мордовия, Кировская, Свердловская, Челябинская, Кемеровская, Магаданская, Курганская, Иркутская области, Красноярский край, Тыва, Хакасия и Якутия.
Арбамченко в преддверии пожароопасного периода потребовала довести готовность регионов до максимума.