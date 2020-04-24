Чистой водой обеспечат более 12 тысяч жителей Сузунского района

Министр ЖКХ НСО Денис Архипов рассказал, что в 2019 году улучшили качество водоснабжения в городе Обь. А в рамках областной программы «Чистая вода» запланировано строительство аналогичных установок в нескольких районах. Так, 12 станций водоподготовки появятся в 8 муниципалитетах, три водозаборные скважины – в Новосибирском и Татарском районах, водозаборные сооружения – в Бердске. В Искитиме будет реконструирована станция водоподготовки.