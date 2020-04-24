Чистой водой обеспечат более 12 тысяч жителей Сузунского района

Posted 24 апреля 2020, 06:12
Published 24 апреля 2020, 06:12
Modified 25 декабря, 15:30
Updated 25 декабря, 15:30
Восемь скважин и станций для улучшения водоснабжения построят в Сузунском районе в рамках нацпроекта «Экология». На эти цели направили более 56,8 млн рублей федеральных средств. Площадка уже подготовлена, объекты введут в эксплуатацию в 2021 году.
Благодаря нацпроекту чистой водой обеспечат порядка 12,5 тыс. местных жителей.
Министр ЖКХ НСО Денис Архипов рассказал, что в 2019 году улучшили качество водоснабжения в городе Обь. А в рамках областной программы «Чистая вода» запланировано строительство аналогичных установок в нескольких районах. Так, 12 станций водоподготовки появятся в 8 муниципалитетах, три водозаборные скважины – в Новосибирском и Татарском районах, водозаборные сооружения – в Бердске. В Искитиме будет реконструирована станция водоподготовки.