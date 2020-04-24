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Posted 24 апреля 2020, 06:12

Published 24 апреля 2020, 06:12

Modified 25 декабря, 15:30

Updated 25 декабря, 15:30

Чистой водой обеспечат более 12 тысяч жителей Сузунского района

24 апреля 2020, 06:12
В области реализуется нацпроекта «Экология»

Восемь скважин и станций для улучшения водоснабжения построят в Сузунском районе в рамках нацпроекта «Экология». На эти цели направили более 56,8 млн рублей федеральных средств. Площадка уже подготовлена, объекты введут в эксплуатацию в 2021 году.

Благодаря нацпроекту чистой водой обеспечат порядка 12,5 тыс. местных жителей.

Министр ЖКХ НСО Денис Архипов рассказал, что в 2019 году улучшили качество водоснабжения в городе Обь. А в рамках областной программы «Чистая вода» запланировано строительство аналогичных установок в нескольких районах. Так, 12 станций водоподготовки появятся в 8 муниципалитетах, три водозаборные скважины – в Новосибирском и Татарском районах, водозаборные сооружения – в Бердске. В Искитиме будет реконструирована станция водоподготовки.

#Общество
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