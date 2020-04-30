atas.info
ГлавноеВсе новости

Работодатели Новосибирска оценивают положение своих компаний как стабильное

30 апреля 2020, 16:44
Негативный прогноз для развития своих предприятий дали только четверть руководителей.

Мы уже сообщали, что сегодня, 30 апреля, в Новосибирске онлайн прошла пресс-конференция представителей компании HeadHunter, которые рассказали об изменениях на рынке труда в связи с «коронакризисом». Эксперты сибирского представительства hh.ru, сайта по поиску работы и персонала, проанализировали, как изменилась ситуация с вакансиями и резюме из-за распространения коронавируса.

В ходе проведенного опроса сибирских работодателей выяснилось, что большинство из них оценивают положение своей компании на рынке в ближайшей перспективе как стабильное. Такое ответ дали 43% респондента. Представители еще 22% компаний оценивают положение своего предприятии и его перспективы «скорее позитивно».

В этом отношении Сибирь положительно отличается от Москвы, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Негативную оценку положению компании дали только 25% сибирских работодателей, а Москве - 48%.

Материалы по теме
HeadHunter опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52