Работодатели Новосибирска оценивают положение своих компаний как стабильное

Мы уже сообщали, что сегодня, 30 апреля, в Новосибирске онлайн прошла пресс-конференция представителей компании HeadHunter, которые рассказали об изменениях на рынке труда в связи с «коронакризисом». Эксперты сибирского представительства hh.ru, сайта по поиску работы и персонала, проанализировали, как изменилась ситуация с вакансиями и резюме из-за распространения коронавируса.