Работодатели Новосибирска оценивают положение своих компаний как стабильное

Мы уже сообщали, что сегодня, 30 апреля, в Новосибирске онлайн прошла пресс-конференция представителей компании HeadHunter, которые рассказали об изменениях на рынке труда в связи с «коронакризисом». Эксперты сибирского представительства hh.ru, сайта по поиску работы и персонала, проанализировали, как изменилась ситуация с вакансиями и резюме из-за распространения коронавируса.
В ходе проведенного опроса сибирских работодателей выяснилось, что большинство из них оценивают положение своей компании на рынке в ближайшей перспективе как стабильное. Такое ответ дали 43% респондента. Представители еще 22% компаний оценивают положение своего предприятии и его перспективы «скорее позитивно».
В этом отношении Сибирь положительно отличается от Москвы, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Негативную оценку положению компании дали только 25% сибирских работодателей, а Москве - 48%.