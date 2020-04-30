В Новосибирской области от коронавируса выздоровели еще 27 пациентов

Опертивный штаб по борьбе с коронавирусом по данным на 21 час 30 апреля сообщает, что в Новосибирской области еще 27 пациентов вылечились и выписаны по итогам контрольных тестов. Они дали отрицательный результат.
Таким образом в НСО уже 105 человек выздоровели, скончались 4 пациента. Всего в регионе подтверждено 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Под медицинским наблюдением находятся 1422 человека, 11880 уже отбыли двухнедельный карантин. За сутки ОРВИ и гриппом заболели 895 новосибирцев, госпитализирован – 51 человек.