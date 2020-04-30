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Жительница Новосибирской области забрала себе потерянный мужчиной кошелек

1 мая 2020, 02:57
Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Транспортные полицейские Новосибирской области задержали подозреваемую в краже женщину. На станции Черепаново к ним обратился мужчина, который заявил о пропаже кошелька, в котором лежали деньги и банковские карты. Ущерб потерпевший оценил в 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции подняли записи с камер наблюдения и выяснили, что мужчина потерял кошелек случайно. Но это заметила сидевшая рядом женщина, которая подняла портмоне и забрала себе.

Когда полиция задержала 50-летнюю подозреваемую, выяснилось, что деньги она уже потратила. Теперь женщине грозит до 2 лет заключения по обвинению в краже.

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#Новости#Происшествия
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