Жительница Новосибирской области забрала себе потерянный мужчиной кошелек

Транспортные полицейские Новосибирской области задержали подозреваемую в краже женщину. На станции Черепаново к ним обратился мужчина, который заявил о пропаже кошелька, в котором лежали деньги и банковские карты. Ущерб потерпевший оценил в 5 тысяч рублей.