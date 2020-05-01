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В Новосибирске 85-летняя пенсионерка ушла ночью из дома и не вернулась

1 мая 2020, 17:22
Она страдает потерей памяти и не ориентируется на улице.

Сегодня, 1 мая, пресс-служба ГУМВД России по Новосибирской области распространила ориентировку на поиск пропавшей женщины. Как рассказали в полиции, 85-летняя Валентина Харитоновна Калинина ночью 27 апреля вышла из дома по адресу: улица Лежена, д. 12/1. До настоящего времени она не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые прямые до плеч, глаза светло-серые. Была одета в платье (халат) голубого цвета с изображением цветов, черные тапочки (резиновые), платок бело-розового цвета с каймой по краями и изображением цветов.

Полицейские предупредили, что пенсионерка страдает потерей памяти и не ориентируется на улице. Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-15-07, 8 (383) 232-14-14, 8 923 127 02 02.

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