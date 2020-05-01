В Новосибирске 85-летняя пенсионерка ушла ночью из дома и не вернулась

Сегодня, 1 мая, пресс-служба ГУМВД России по Новосибирской области распространила ориентировку на поиск пропавшей женщины. Как рассказали в полиции, 85-летняя Валентина Харитоновна Калинина ночью 27 апреля вышла из дома по адресу: улица Лежена, д. 12/1. До настоящего времени она не вернулась.