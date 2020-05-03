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10-летний мальчик с самокатом пропал в Бердске

3 мая 2020, 13:16
Розыскное объявление разместил на своих страницах в соцсетях поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Бердске разыскивают 10-летнего мальчика. Розыскное объявление разместил на своих страницах в соцсетях поисковый отряд «Лиза Алерт».

Сообщается, что мальчика зовут Сергей Леонтьев. Он уехал из дома на самокате 2 мая, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы пропавшего: рост 140 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Был одет в светло-голубую толстовку, синие брюки с цифрой на левой штанине, синие кеды. С собой у ребенка была серая поясная сумка.

Всех, кто что-либо знает об этом происшествии, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-25

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#Новости#Происшествия
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