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Более 800 новосибирских компаний рассчитывают на субсидию от государства

6 мая 2020, 16:08
Помощь оказывается только тем компаниям, которые понесли убытки из-за коронавируса

826 организаций и предпринимателей Новосибирской области, пострадавшие в период карантина, подали заявления на получение субсидий. Таковы данные налоговой службы с 1 по 6 мая.

Напомним, что государство частично компенсируют затраты бизнесу, который серьезно пострадал в период пандемии. Помощь будет оказана и при оплате труда работников в апреле и мае 2020 года. Сумма зависит от числа работников в марте, при расчете субсидии для ИП прибавляется сам предприниматель.

Чтобы получить субсидию за апрель, заявление в налоговый орган необходимо отправить с 1 мая по 1 июня, за май – с 1 июня до 1 июля. Срок рассмотрения заявления – 3 рабочих дня.

Подробнее читайте на сайте ФНС России. в разделе «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства»

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