Более 800 новосибирских компаний рассчитывают на субсидию от государства

Напомним, что государство частично компенсируют затраты бизнесу, который серьезно пострадал в период пандемии. Помощь будет оказана и при оплате труда работников в апреле и мае 2020 года. Сумма зависит от числа работников в марте, при расчете субсидии для ИП прибавляется сам предприниматель.