В Чулыме двух полицейских уволили из-за побега помещенных в изолятор преступников

Posted 12 мая 2020, 08:23
Published 12 мая 2020, 08:23
Modified 25 декабря, 15:30
Updated 25 декабря, 15:30
В декабре 2019 года в городе Чулым из под стражи сбежали двое подозреваемых в совершении преступлений. Они находились в изоляторе временного содержания ОМВД России по Чулымскому району. В ночь на 21 декабря мужчины смогли открутить решетки от стен камеры и через окно попасть на территорию отделения полиции, после чего скрыться в городе.
Уже утром сотрудники МВД задержали скрывшихся преступников. Теперь их ждет суд да побег и срок наказание за такое преступление до 5 лет заключения.
После побега в Чулыме прокуратурой была организована проверка. Она вскрыла нарушения Федеральных законов «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «О полиции». По требованию прокуратуры 6 должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Двое сотрудников были уволены из органов МВД России.