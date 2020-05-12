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Posted 12 мая 2020, 08:23

Published 12 мая 2020, 08:23

Modified 25 декабря, 15:30

Updated 25 декабря, 15:30

В Чулыме двух полицейских уволили из-за побега помещенных в изолятор преступников

12 мая 2020, 08:23
Сбежавших подозреваемых задержали, и теперь их ждет суд.

В декабре 2019 года в городе Чулым из под стражи сбежали двое подозреваемых в совершении преступлений. Они находились в изоляторе временного содержания ОМВД России по Чулымскому району. В ночь на 21 декабря мужчины смогли открутить решетки от стен камеры и через окно попасть на территорию отделения полиции, после чего скрыться в городе.

Уже утром сотрудники МВД задержали скрывшихся преступников. Теперь их ждет суд да побег и срок наказание за такое преступление до 5 лет заключения.

После побега в Чулыме прокуратурой была организована проверка. Она вскрыла нарушения Федеральных законов «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «О полиции». По требованию прокуратуры 6 должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Двое сотрудников были уволены из органов МВД России.

#Происшествия
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