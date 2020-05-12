В Чулыме двух полицейских уволили из-за побега помещенных в изолятор преступников

В декабре 2019 года в городе Чулым из под стражи сбежали двое подозреваемых в совершении преступлений. Они находились в изоляторе временного содержания ОМВД России по Чулымскому району. В ночь на 21 декабря мужчины смогли открутить решетки от стен камеры и через окно попасть на территорию отделения полиции, после чего скрыться в городе.