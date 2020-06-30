До конца лета в Новосибирске откроют региональный центр волейбола

В Новосибирске к сентябрю 2020 года должен быть сдан в эксплуатацию крупнейший за Уралом центр волейбола. В ней пройдет чемпионат мира по волейболу 2022 года, сообщил сегодня, 30 июня, в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
- Технические параметры этого объекта соответствуют всем требованиям международных стандартов. Объект будет принимать в 2022 году чемпионат мира по волейболу в рамках группового турнира, - рассказал чиновник.
На базе нового центра открыта спортшкола, которая должна получить статус олимпийского резерва. Само же здание волейбольного центра приспособлено под проведение соревнований по многим видам спорта: от игровых до индивидуальных.
Напомним, возведение объекта, который вместит 5 тысяч зрителей, началось в 2018 году. Площадь центра составит 20 тысяч квадратных метров. В Новосибирске играет один из лучших волейбольных клубов России, «Локомотив», побеждавший в кубке Европейской континентальной лиги.
В 2019 году было принято решение о том, что мужской ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России. Игры пройдут в 10 городах, в том числе - в Новосибирске.