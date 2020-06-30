До конца лета в Новосибирске откроют региональный центр волейбола

В Новосибирске к сентябрю 2020 года должен быть сдан в эксплуатацию крупнейший за Уралом центр волейбола. В ней пройдет чемпионат мира по волейболу 2022 года, сообщил сегодня, 30 июня, в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.