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Какие районы НСО сказали «нет» поправкам в Конституцию

2 июля 2020, 14:39
Избирком назвал лидеров и аутсайдеров по количеству проголосовавших.

В Новосибирской области закончилось голосование по поправкам в Конституцию. Избирком опубликовал данные о том, в каких районах люди чаще говорили «да» или «нет», а также о явке избирателей.

Оказалось, что самым согласным с внесенными поправками стал Сузунский район. По официальным данным, 92% пришедших на выборы сказали «да». Одновременно в районе зафиксирована и самая высокая явка – тоже 92% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Второе место по количеству галочек в строке «да» получил Здвинский район – почти 80%. На третьем месте оказался Чановский района – поправки поддержали 75% участников голосования.

Аутсайдерами по одобрению нового текста Конституции стали Северный район – 67%, город Обь – 64% и Новосибирский район с 63,9% сказавших «да». Но самое низкое одобрение поправки получили в наукограде Кольцово. Здесь «нет» поставили 38,6% избирателей. И явка в поселка оказалась одной из самых низких – всего 53%.

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