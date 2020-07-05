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В Новосибирске подожгли приют для бездомных животных

5 июля 2020, 17:15
Столб дыма достигал 4-5 метров.

В Новосибирске произошел пожар в приюте для животных «Кошкино лукошко». Об этом новосибирским СМИ рассказала волонтер, сотрудник приюта Алена Святова.

По ее словам, надворные постройки загорелись, когда там находились животные. Волонтеры и жители ближайших домов бросились тушить огонь в ожидании приезда пожарных. Благодаря этому всех животных удалось спасти.

Столб дыма достигал 4-5 метров. В полиции не исключают версию поджога. На эту версию сыщиков наталкивает тот факт, что в адрес волонтеров уже полгода поступают угрозы, а накануне неизвестные принесли к приюту похоронный венок.

Сами волонтеры считают, что поджечь приют могла женщина, снимавшая дачу неподалеку. На территории ее участка ранее было обнаружено большое количество собак. Животные содержались в плохих условиях. Сотрудники приюта увезли собак, после чего начались угрозы.

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#Новости#Происшествия
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