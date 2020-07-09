В Новосибирске пройдет отборочный этап Кубка мира по боксу

Отметим, что старт Кубка мира по боксу должен был пройти в 2020 году в 13 российских городах, в том числе Новосибирске. В нашем городе должен был состояться отборочный этап - 1/16 финала, 1/8 финала. В итоге из-за эпидобстановки старт Кубка перенесли на 2021 год.