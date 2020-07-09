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В Новосибирске пройдет отборочный этап Кубка мира по боксу

9 июля 2020, 09:43
Инициатива по проведению чемпионата исходила от Международной ассоциацией любительского спорта (AIBA)

В правительстве Новосибирской области обсудили подготовку отборочного этапа командного Кубка мира по боксу.

Генсекретарь «Федерации бокса России» Умар Кремлев рассказал губернатору о планах по проведению чемпионата, который из-за пандемии был отложен.

Отметим, что старт Кубка мира по боксу должен был пройти в 2020 году в 13 российских городах, в том числе Новосибирске. В нашем городе должен был состояться отборочный этап - 1/16 финала, 1/8 финала. В итоге из-за эпидобстановки старт Кубка перенесли на 2021 год.

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