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В Новосибирске внедорожник Honda протаранил мойку самообслуживания

9 июля 2020, 20:27
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, скорой помощи и пожарные.

Сегодня, 9 июля, в микрорайоне Родники Новосибирска произошло ДТП. Внедорожник Honda CR-V пролетел на высокой скорости через всю парковку у гипермаркета «Лента» и, зацепив стоящий микроавтобус, врезался в автомобильную мойку самообслуживания.

О происшествии сообщили подписчики сообщества «АСТ-54». По их данным, у водителя случился приступ эпилепсии. До прибытия сотрудников экстренных служб, ему и другим людям, находящимся внутри, помогли выбраться случайные очевидцы происшествия.

На место аварии приехали сотрудники полиции, пожарные, спасатели и врачи скорой помощи. Обстоятельства произошедшего и сведения о состоянии пострадавших уточняются. Официальная информация о ДТП не поступала.

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