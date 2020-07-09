В Новосибирске внедорожник Honda протаранил мойку самообслуживания

Сегодня, 9 июля, в микрорайоне Родники Новосибирска произошло ДТП. Внедорожник Honda CR-V пролетел на высокой скорости через всю парковку у гипермаркета «Лента» и, зацепив стоящий микроавтобус, врезался в автомобильную мойку самообслуживания.