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Posted 13 июля 2020, 06:16

Published 13 июля 2020, 06:16

Modified 25 декабря, 15:30

Updated 25 декабря, 15:30

Новосибирский предприниматель возглавил комиссию при правительстве РФ

13 июля 2020, 06:16
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Комиссию экспертной группы по вопросам градостроительной деятельности при правительстве России возглавил генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.

Отметим, что экспертная группа создана для реализации правительственного плана по трансформации делового климата. В ее состав входят 11 профильных комиссий, которые возглавляют «игроки строительного рынка». Это и бизнесмены, и представители органов власти, и научных организаций.

Комиссия Игоря Белокобыльского курирует сферу градостроительной документации, земельного администрирования и т.д. Возглавляет группу главный консультант зампредседателя правительств по оптимизации строительной сферы Леонид Казинец, который является президентом ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья».

#Бизнес
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