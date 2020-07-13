Новосибирский предприниматель возглавил комиссию при правительстве РФ

Posted 13 июля 2020, 06:16
Published 13 июля 2020, 06:16
Modified 25 декабря, 15:30
Updated 25 декабря, 15:30
Комиссию экспертной группы по вопросам градостроительной деятельности при правительстве России возглавил генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.
Отметим, что экспертная группа создана для реализации правительственного плана по трансформации делового климата. В ее состав входят 11 профильных комиссий, которые возглавляют «игроки строительного рынка». Это и бизнесмены, и представители органов власти, и научных организаций.
Комиссия Игоря Белокобыльского курирует сферу градостроительной документации, земельного администрирования и т.д. Возглавляет группу главный консультант зампредседателя правительств по оптимизации строительной сферы Леонид Казинец, который является президентом ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья».