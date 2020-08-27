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В Новосибирске осенью откроется национальный культурный центр

27 августа 2020, 19:29
Открытие нового культурного центра стало возможно в рамках соглашения о сотрудничестве между Новосибирской областью и республикой Татарстан.

В Новосибирске в октябре откроют национальный татарский культурный центр. Об агентству ТАСС рассказала министр культуры НСО Наталья Ярославцева. Под учреждение культуры отдали помещение бывшего детского сада. Сейчас там завершаются отделочные работы.

Открытие нового культурного центра стало возможно в рамках соглашения о сотрудничестве между Новосибирской областью и республикой Татарстан. В центре разместится выставка быта татарской семьи и татарской культуры. Также в учреждении можно будет попробовать национальную кухню.

Ожидается, что в культурном центре будет своя студия звукозаписи, а позже там появится площадка для проведения концертов и фестивалей.

Известно, что к 2022 году рядом с национальным центром планируется создать центр русской культуры. После реконструкции под учреждение отдадут площади концертного театрального зала «Евразия».

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