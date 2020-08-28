В Тюмени полиция проверяет ролик, где девушка бросает котят в пакете в реку

Суд в Волгоградской признал директора спортшколы и учителя физкультуры виновными в хищении бюджетных средств и в служебном подлоге, сообщает издание novostivolgograda.ru. С осени 2017 года директор детско-юношеской спортивной школы подписывал с физруком из средней школы трудовые договоры, затем готовил приказы о его приеме на должность тренера для проведения спортивных занятий на базе его учреждения. В свою очередь физрук делился с сообщником зарплатой, которую ему начислял комитет по образованию районной администрации на основании полученных документов. В результате местному бюджету был причинен ущерб на сумму около 235 тысяч рублей.