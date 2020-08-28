В Тюмени полиция проверяет ролик, где девушка бросает котят в пакете в реку

Тюменская область
Тюменка ради хайпа сняла, как топит в реке кошку и котят, сообщает nashgorod.ru. В соцсетях разлетелось видео из Instagram-сторис, где девушка вместе с подругой засунула животных в пакет и кинула в реку. По словам тюменки, ролик был постановкой. Произошедшим уже заинтересовались в местном управлении МВД.
Татарстан
В Казани местный житель выступил против передачи участка земли в ведомство РПЦ , сообщает inkazan.ru. По его словам, на спорной территории находится общественный тротуар и проход в детский сад, а передача территории семинарии создаст неудобство людям.
Башкирия
В Башкирии мальчиков 10-13 лет обвиняют в непредумышленном убийстве 8-летней девочки. Как пишет mkset.ru, они играли в “Собачий кайф”, когда девочка упала в глубокий обморок. Друзья не смогли ее разбудить, однако не вызвали медиков, а отнесли пострадавшую к воде, раздели и скинули в реку. Девочка захлебнулась.
Ростовская область
В Новочеркасске пьяный мужчина угнал маршрутку вместе с пассажирами. Как пишет rostovgazeta.ru, он приставил пистолет к голове водителя и угрожал ему убийством, если транспорт не поедет в нужном направление. Однако через три остановки из его пистолета выпал магазин и пассажиры вытолкнули мужчину из салона.
Приморье
В Приморье очевидцы засняли корову в приемном отделении поликлиники, пишет vostokmedia.com. По словам местных жителей, двери летом в учреждение всегда открыты и такой пациент у них не впервые.
Омская область
Жителям Омска запретили выгуливать кур и гусей на водоемах. Как пишет gorod55.ru, такая мера необходима, чтобы не допустить заражения птичьим гриппом, обнаруженным в 12 районах области. Эксперты напомнили, что гриппу подвержены все виды домашней птицы. Летальность может достигать ста процентов.
Оренбургская область
В Оренбургской области полгода ищут врачей в больницы и не могут никого найти. Как пишет 56orb.ru, медицинским специалистам предлагают зарплату в 22 тысячи рублей - это в несколько раз ниже, чем год назад. Отмечается, что врачу-нейрохирургу в одной из больниц обещают платить 26 тысяч рублей за полный рабочий день.
Карелия
Подрядчик, ремонтировавший автовокзал, оставил без связи целый город в Карелии. Как сообщает karelinform.ru, компания не согласовала работу с коммунальными службами и повредила кабель. Без связи остались несколько сотен абонентов, в том числе социально-значимые объекты. Виновных оштрафовали на одну тысячу рублей.
Хабаровский край
В Хабаровском крае обнаружили новые виды ос, сообщает transsibinfo.com. Энтомологу Дмитрию Кочетковя удалось отловить более 70 видов насекомых из нескольких семейств, некоторые из которых ранее были неизвестны науке. Полученные результаты войдут в ежегодный научный отчет Летопись природы.
Ставропольский край
Чиновница на Ставрополье незаконно раздавала землю родственникам. Как пишет newstracker.ru, начальник архивного отдела муниципалитета подделывала документы, пользуясь своим служебным положением. Члены ее семьи бесплатно получили земельные паи стоимостью более 1 миллиона рублей. Женщину ждёт суд.
Челябинская область
Санитарок в Челябинске заставляют проходить переобучение за свой счет. Как сообщается на портале «Курс дела», в случае отказа им пригрозили понижением до уборщиц. Руководство больницы заявило, что согласно новым требованиям, квалификацию должны получить все санитары, даже те, кто уже много лет работает в должности.
ХМАО
Жительница Сургута поделилась личной историей, как в местном отделении полиции на ее сына составили протокол за нарушителе масочного режима. Сами сотрудники в это время были без масок и перчаток. Как сообщает muksun.fm, на претензии и возмущения мамы задержанного, сотрудники полиции ответили, что Роспотребнадзор им вообще не имеет права что либо указывать.
Волгоградская область
Суд в Волгоградской признал директора спортшколы и учителя физкультуры виновными в хищении бюджетных средств и в служебном подлоге, сообщает издание novostivolgograda.ru. С осени 2017 года директор детско-юношеской спортивной школы подписывал с физруком из средней школы трудовые договоры, затем готовил приказы о его приеме на должность тренера для проведения спортивных занятий на базе его учреждения. В свою очередь физрук делился с сообщником зарплатой, которую ему начислял комитет по образованию районной администрации на основании полученных документов. В результате местному бюджету был причинен ущерб на сумму около 235 тысяч рублей.
Свердловская область
Под Нижним Тагилом мотоциклист с 27-летним стажем погиб из-за наезда на камень. Как сообщает издание tagilcity.ru, мужчина двигался в со стороны поселка Черноисточинск в сторону коллективных садов «Антоновский». Он допустил наезд на камень, мотоцикл опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков.
Ленинградская область
В Санкт-Петербурге «Ласточка» насмерть сбила пожилого мужчину. Как сообщается на портале newia.ru, инцидент произошел на станции Комарово в Курортном районе Северной столицы. Пенсионер, которому на вид около 70-ти лет, получил травмы, от которых скончался. Его личность устанавливается. Сейчас правоохранители по факту инициировали проверку, выясняются обстоятельства случившегося.
Нижегородская область
Нижегородец просит освободить от уголовной ответственности замначальника спецотдела службы судебных приставов по области, который ранее выстрелил в него из пневматического оружия, пишет newsnn.ru. По словам мужчины, это был начальник его жены, который таким образом защищался от его ревностных нападок.
Удмуртия
В Ижевске квартиросъемщик зарезал хозяйку квартиры за просьбу съехать, пишет udm-info.ru. Мужчина снимал квартиру у своих знакомых, во время распития спиртных напитков женщина сказала, что ей это не нравится. В итоге злоумышленник напал на нее с ножом - женщина умерла на месте. Ее супруг также получил ножевые ранения, но успел выбежать из квартиры и вызвать полицию.
Хакасия
В Хакасии незнакомки ограбили старушку под предлогом проверки на коронавирус, сообщает newkhakasiya.online. Дамы попросили бабушку предъявить полис. Когда женщина достала его и передала в руки одной из злоумышленниц, та вышла в другую комнату якобы для заполнения документов. Чтобы отвлечь внимание пенсионерки, вторая женщина проводила «медицинский осмотр». Потерпевшая, в прошлом настоящий медработник, поняла, что осмотр фальшивый. Она попросила женщин немедленно уйти. Но нескольких минут, проведенных в квартире, им хватило, чтобы извлечь из-под матраца в спальне круглую сумму.