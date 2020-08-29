В Мошковском районе найден труп неизвестного мужчины

Труп был найден еще 16 июня в Мошковском районе, на обочине дороги между селами Локти и Белоярка, в месте пересечения с рекой Крутая Черемшанка. Неустановленному мужчине на вид от 40 до 50 лет, рост около 170-175 см. Он был одет в серую футболку, темные спортивные штаны с эмблемой «Nike» с красным поясом на внутренней стороне, на карманах замки с красными язычками, серые трусы-боксеры, черные носки.