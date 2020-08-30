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В Академгородке пять кошек неделю были заперты с мертвым хозяином

30 августа 2020, 12:56
Кошек соседи пытаются пристроить в добрые руки

Пять кошек неделю находились в квартире с мертвым хозяином в новосибирском Академгородке.

Как пишет КП-Новосибирск со ссылкой на зоозащитницу, мужчине было около 60 лет, и он жил один. Некоторые соседи предполагают, что он был психически больным, потому как странно себя вел.

Тревогу забила его соседка, когда почувствовала неприятный запах, исходящий от квартиры. Она позвонила участковому.

В квартире она нашла кошек. Животные были истощены так, что она приняла их за котят. Сейчас кошек откормили и ищут новых хозяев.

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#Новости#Происшествия
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