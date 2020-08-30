В Академгородке пять кошек неделю были заперты с мертвым хозяином

Пять кошек неделю находились в квартире с мертвым хозяином в новосибирском Академгородке.
Как пишет КП-Новосибирск со ссылкой на зоозащитницу, мужчине было около 60 лет, и он жил один. Некоторые соседи предполагают, что он был психически больным, потому как странно себя вел.
Тревогу забила его соседка, когда почувствовала неприятный запах, исходящий от квартиры. Она позвонила участковому.
В квартире она нашла кошек. Животные были истощены так, что она приняла их за котят. Сейчас кошек откормили и ищут новых хозяев.