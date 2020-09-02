В Новосибирске сняли с гаража сломавшую ногу 11-летнюю девочку

Во вторник, 1 сентября, новосибирским спасателям пришлось снимать с гаража 11-летнюю девочку. Она прыгала по металлическим конструкциям и сломала ногу.
Вызов сотрудники МАСС получили в 19:40. Им пришлось выехать на улицу Тульскую для того, чтобы транспортировать ребенка вниз для оказания медицинской помощи. Мама ребенка находилась рядом, внизу, возле гаража.
Спасатели по раздвижной лестнице поднялись на гаражи, осмотрели ногу ребёнка и наложили шину. Уложив девочку на эвакуационные носилки, спасатели аккуратно спустили её с крыши гаража и передали бригаде врачей скорой помощи для дальнейшего осмотра и оказания помощи.