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Власти объявили расписание каникул в новосибирских школах

2 сентября 2020, 19:04
У большинства школьников запланированы 30 каникулярных дней.

Мэрия Новосибирска назвала даты школьных каникул в нынешнем учебном году. У большинства школьников запланированы 30 каникулярных дней, а у первоклассников — на неделю больше. Об этом сообщает НГС.

Известно, что школы сами вправе устанавливать даты каникул. Однако в основном эти латы синхронизируются, чтобы было удобнее планировать городские мероприятия.

Согласно графику мэрии, осенние каникулы пройдут с 2 по 8 ноября. Зимние продлятся с 28 декабря по 10 января, а весной дети отдохнут с 22 по 30 марта. Первоклассники получили дополнительные выходные с 17 по 23 февраля.

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