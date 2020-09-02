Власти объявили расписание каникул в новосибирских школах

Мэрия Новосибирска назвала даты школьных каникул в нынешнем учебном году. У большинства школьников запланированы 30 каникулярных дней, а у первоклассников — на неделю больше. Об этом сообщает НГС.
Известно, что школы сами вправе устанавливать даты каникул. Однако в основном эти латы синхронизируются, чтобы было удобнее планировать городские мероприятия.
Согласно графику мэрии, осенние каникулы пройдут с 2 по 8 ноября. Зимние продлятся с 28 декабря по 10 января, а весной дети отдохнут с 22 по 30 марта. Первоклассники получили дополнительные выходные с 17 по 23 февраля.