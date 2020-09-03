Открытие детского технопарка «Кванториум» в Новосибирске перенесли

В беседе с ТАСС министр образования НСО Сергей Федорчук заявил, что из-за пандемии возникли проблемы с финансированием. Не обошлось и без технических проблем, теперь проект помещений необходимо доработать. Власти надеются, что в сентябре все работы будут выполнены, а сдать объект планируют уже в октябре.