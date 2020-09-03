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Открытие детского технопарка «Кванториум» в Новосибирске перенесли

3 сентября 2020, 09:12
Будет полностью изменен проект помещений

Открытие детского технопарка «Кванториум» в Новосибирске перенесли с 1 сентября на октябрь.

В беседе с ТАСС министр образования НСО Сергей Федорчук заявил, что из-за пандемии возникли проблемы с финансированием. Не обошлось и без технических проблем, теперь проект помещений необходимо доработать. Власти надеются, что в сентябре все работы будут выполнены, а сдать объект планируют уже в октябре.

Напомним, технопарк создается на базе НГТУ. Дети смогут познавать робототехнику, авиамоделирование и многое другое.

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#Новости#Технологии
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