Три автомобиля столкнулись на Октябрьском мосту в Новосибирске

Дорогу не поделили две Тойоты: Camry и Sprinter, а также кроссовер Cadillac XT5. «Виновник вилял по рядам очень агрессивно, подрезал, потом резко перестроился через 3 ряда, ушёл в занос. Виновника зажало, подходя к его машине был сильный запах алкоголя», — приводятся слова свидетеля.