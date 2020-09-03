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Три автомобиля столкнулись на Октябрьском мосту в Новосибирске

3 сентября 2020, 14:29
От виновника исходил сильный запах алкоголя.

Три автомобиля столкнулись на Октябрьском мосту в Новосибирске. Об аварии сообщает служба эвакуации АСТ-54.

Дорогу не поделили две Тойоты: Camry и Sprinter, а также кроссовер Cadillac XT5. «Виновник вилял по рядам очень агрессивно, подрезал, потом резко перестроился через 3 ряда, ушёл в занос. Виновника зажало, подходя к его машине был сильный запах алкоголя», — приводятся слова свидетеля.

Как сообщает ГИБДД Новосибирска, в аварии никто не пострадал. Происшествие оформляется, как ДТП с материальным ущербом.

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#Новости#Происшествия
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