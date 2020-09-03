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В Новосибирске пройдет Кубок губернатора по бильярду

3 сентября 2020, 13:17
Украшением турнира станет состязание глав районов.

Традиционный бильярдный турнир – Кубок Губернатора Новосибирской области – пройдет в регионе с 4 по 6 сентября. В этом году состязания посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Роспотребнадзор согласовал проведение соревнований с соблюдением санитарных норм.

В этом году соревнования впервые пройдут среди команд муниципальных районов Новосибирской области. В областном центре соберутся более 150 бильярдистов. В некоторых районах финалу предшествовали отборочные соревнования. Особенностью турнира станет прямая трансляция матчей с комментированием на главном онлайн-столе.

Победители и призеры Кубка губернатора будут выявлены в личном и командном зачетах. Также определят лучших бильярдистов среди жителей сел и городов. Отдельный приз достанется лучшей женщине-бильярдистке. Украшением турнира станет состязание глав районов.

#Новости#Спорт
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