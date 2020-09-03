В Новосибирске пройдет Кубок губернатора по бильярду

Традиционный бильярдный турнир – Кубок Губернатора Новосибирской области – пройдет в регионе с 4 по 6 сентября. В этом году состязания посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Роспотребнадзор согласовал проведение соревнований с соблюдением санитарных норм.