В Новосибирске пройдет Кубок губернатора по бильярду

Традиционный бильярдный турнир – Кубок Губернатора Новосибирской области – пройдет в регионе с 4 по 6 сентября. В этом году состязания посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Роспотребнадзор согласовал проведение соревнований с соблюдением санитарных норм.
В этом году соревнования впервые пройдут среди команд муниципальных районов Новосибирской области. В областном центре соберутся более 150 бильярдистов. В некоторых районах финалу предшествовали отборочные соревнования. Особенностью турнира станет прямая трансляция матчей с комментированием на главном онлайн-столе.
Победители и призеры Кубка губернатора будут выявлены в личном и командном зачетах. Также определят лучших бильярдистов среди жителей сел и городов. Отдельный приз достанется лучшей женщине-бильярдистке. Украшением турнира станет состязание глав районов.