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В НСО на каждые 100 браков пришлось 79 разводов

3 сентября 2020, 17:55
В области за полгода зарегистрировано 5709 брачных союзов, а 4499 пар разошлись

В Новосибирске опубликованы данные статистики о количестве браков и разводов в СФО. Они представляют картину первого полугодия 2020 года.

В Новосибирской области на каждые 100 браков пришлось 79 разводов. Всего было создано 5709 брачных союзов, а разводом закончили совместную жизнь 4499 пар. Всего в Сибири за полгода зарегистрированы 34,4 тысячи браков. Это меньше на 20,3%, чем за первую половину 2019 года. Разводов зафиксировано 28,8 тысячи, и это меньше на 17,4%.

Чаще всего в СФО браки распадаются в Алтайском крае. Там на каждые 100 новых семей пришлось 105 разводов. Реже всего разводятся в Тыве - 34 распавшихся союза на 100 браков.

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