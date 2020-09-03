В НСО на каждые 100 браков пришлось 79 разводов

В Новосибирской области на каждые 100 браков пришлось 79 разводов. Всего было создано 5709 брачных союзов, а разводом закончили совместную жизнь 4499 пар. Всего в Сибири за полгода зарегистрированы 34,4 тысячи браков. Это меньше на 20,3%, чем за первую половину 2019 года. Разводов зафиксировано 28,8 тысячи, и это меньше на 17,4%.