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Травников вручил «Локомотиву» золотые медали чемпионата России

4 сентября 2020, 15:54
Награждение прошло в Управлении Западно-Сибирской железной дороги.

Волейболистам новосибирского «Локомотива» спустя полгода после завершения чемпионата России вручили золотые медали. Подобного успеха новосибирские волейболисты добились впервые. Награждение прошло в Управлении Западно-Сибирской железной дороги, медали вручил губернатор НСО Андрей Травников.

На встрече со спортсменами глава региона сообщил о вводе в эксплуатацию регионального волейбольного центра. Матч за суперкубок волейболисты «Локомотива» проведут на новой домашней арене. Травников пожелал волейболистам достойных соперников, ярких матчей и успехов в предстоящем сезоне.

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