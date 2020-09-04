Травников вручил «Локомотиву» золотые медали чемпионата России

Волейболистам новосибирского «Локомотива» спустя полгода после завершения чемпионата России вручили золотые медали. Подобного успеха новосибирские волейболисты добились впервые. Награждение прошло в Управлении Западно-Сибирской железной дороги, медали вручил губернатор НСО Андрей Травников.
На встрече со спортсменами глава региона сообщил о вводе в эксплуатацию регионального волейбольного центра. Матч за суперкубок волейболисты «Локомотива» проведут на новой домашней арене. Травников пожелал волейболистам достойных соперников, ярких матчей и успехов в предстоящем сезоне.