Травников вручил «Локомотиву» золотые медали чемпионата России

На встрече со спортсменами глава региона сообщил о вводе в эксплуатацию регионального волейбольного центра. Матч за суперкубок волейболисты «Локомотива» проведут на новой домашней арене. Травников пожелал волейболистам достойных соперников, ярких матчей и успехов в предстоящем сезоне.