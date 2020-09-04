В Новосибирске подрядчик оставил госпиталь ветеранов с дырявой крышей

В Новосибирске к прокурорам обратилась главный врач областного госпиталя № 2 ветеранов войн. Она пожаловалась на строительную компанию, которая некачественно провела ремонт крыши 3-этажного лечебного корпуса по Лесному шоссе, 9.
Прокуратура провела проверку и убедилась, что в здании систематически протекали потолки в палатах. Причиной этого были дефекты в проведенных подрядчиком работах.
По закону, исполнитель должен в течение 5 лет исправлять про гарантии недочеты. Но строительная организация ООО «СитиСервис» своевременно не приступила к устранению дефектов.
Прокурор Заельцовского района объявил директору компании предостережение. В итоге строительные работы были проведены в августе, и нарушения были устранены.