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В Новосибирске подрядчик оставил госпиталь ветеранов с дырявой крышей

4 сентября 2020, 19:18
После вмешательства прокуратуры недостатки были устранены

В Новосибирске к прокурорам обратилась главный врач областного госпиталя № 2 ветеранов войн. Она пожаловалась на строительную компанию, которая некачественно провела ремонт крыши 3-этажного лечебного корпуса по Лесному шоссе, 9.

Прокуратура провела проверку и убедилась, что в здании систематически протекали потолки в палатах. Причиной этого были дефекты в проведенных подрядчиком работах.

По закону, исполнитель должен в течение 5 лет исправлять про гарантии недочеты. Но строительная организация ООО «СитиСервис» своевременно не приступила к устранению дефектов.

Прокурор Заельцовского района объявил директору компании предостережение. В итоге строительные работы были проведены в августе, и нарушения были устранены.

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