В центре Новосибирска перекроют улицу ради квеста Победы

В субботу, 5 сентября, в Новосибирске пройдет исторический театрализованный квест «Карта нашей Победы». Он приурочен к 75-летию окончания Великой Отечественной войны.
Для организации этого квеста перекроют улицу Свердлова на участке от Красного проспекта до Серебренниковской. Движение для транспорта закроют с 12:00 до 15:30.
Решение об ограничении принял мэр Анатолий Локоть. Помимо запрета на передвижение транспорта, с 7 утра до завершения квеста здесь же запретят парковку. В то же время нельзя будет оставить машины на улице Мичурина на участке между Ядринцевской и Романова.
«Карта нашей Победы» представляет собой крупнейший в мире иммерсивный спектакль-квест. Он предполагает совершение пешего, автомобильного и велосипедного маршрута по местам города и области, связанным с Великой Отечественной войной.