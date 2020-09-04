В центре Новосибирска перекроют улицу ради квеста Победы

Решение об ограничении принял мэр Анатолий Локоть. Помимо запрета на передвижение транспорта, с 7 утра до завершения квеста здесь же запретят парковку. В то же время нельзя будет оставить машины на улице Мичурина на участке между Ядринцевской и Романова.