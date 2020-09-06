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ХК «Сибирь» проиграл в Нижнем Новгороде

6 сентября 2020, 16:11
Счет встречи - 3:4.

ХК "Сибирь" начал сезон КХЛ с двух поражений. После проигрыша в Подмосковье омскому "Авангарду" 0:1, во втором поединке сибиряки уступили в нижнем Новгороде местному "Торпедо" 3:4.

Шайбами на "Сибирь" отметились Дмитрий Саюстов, Эрик О`Делл и Никита Коротков. Ворота защищал герой предыдущей встрече Антон Красоткин, но после второй пропущенной шайбы (8-я минута) его сменил Харри Сятери.

Следующий матч новосибирские хоккеисты проведут в понедельник 7 сентября в Череповце против местной "Северстали". После этого команда возвращается домой и 10 сентября примет ЦСКА.

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