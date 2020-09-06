ХК «Сибирь» проиграл в Нижнем Новгороде

ХК "Сибирь" начал сезон КХЛ с двух поражений. После проигрыша в Подмосковье омскому "Авангарду" 0:1, во втором поединке сибиряки уступили в нижнем Новгороде местному "Торпедо" 3:4.
Шайбами на "Сибирь" отметились Дмитрий Саюстов, Эрик О`Делл и Никита Коротков. Ворота защищал герой предыдущей встрече Антон Красоткин, но после второй пропущенной шайбы (8-я минута) его сменил Харри Сятери.
Следующий матч новосибирские хоккеисты проведут в понедельник 7 сентября в Череповце против местной "Северстали". После этого команда возвращается домой и 10 сентября примет ЦСКА.