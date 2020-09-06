В Новосибирске произошел вооруженный налет на кафе «Самовар»

Преступники, вооруженные битами и пистолетами, вечером, 3 сентября,осуществили дерзкий налет на кафе «Самовар» в Кировском районе Новосибирска. Как сообщает КП-Новосибирск, их было пятеро.
Нападавшие покалечили троих посетителей кафе. Одному из них выстрелили в щеку, другому в живот. Еще один посетитель получил колото-резаную рану живота. Сейчас все пострадавшие госпитализированы.
Расследованием дела занимаются полицейские. Им удалось найти автомобиль, на котором, по версии следствия, передвигались преступники. Это двадцатилетняя серая Toyota Corolla. В салоне машины были найдены маски, одежда, черная сумка, два сотовых телефона, документы и патроны.