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Иркутские власти выделят 4 млрд рублей на дороги

7 сентября 2020, 20:36
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в телевизионных дебатах кандидатов в губернаторы Приангарья. Во время своего выступления Кобзев отметил, что качественные дороги делают жизнь людей комфортнее и увеличивают инвестиционную привлекательность области.

По словам Игоря Кобзева, регион будет привлекателен для путешественников и инвесторов только в том случае, если в нем будет грамотная транспортная структура и строгий контроль качества. Он заявил, что сейчас некоторые подрядчики попросту присваивают себе деньги, не выполняя нужный объем работ, поэтому такие организации необходимо включать в черный список. Об этом пишет irksib.ru.

«Сегодня самая главная задача одна: нужно удвоить темпы строительства. А для этого нужно увеличить финансирование. Сегодня в наших силах увеличить объемы финансирования с полутора миллиардов рублей до трех-четырех миллиардов. И это реально», - отметил глава области. Он добавил, что в этом году планируется построить и реконструировать 322 километра дорог.

Особое внимание Кобзев уделил поддержке Иркутской области на федеральном уровне. Он подчеркнул, что перед ним и его командой стоит задача привлечь в регион как можно больше финансовой помощи из Москвы. На прошлой неделе им удалось получить дополнительные 500 миллионов рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

Политолог Сергей Шмидт напомнил, что за Иркутской областью закреплен образ региона с самыми плохими дорогами в России. По его мнению, Кобзев уловил хронические проблемы области и пытается их исправить.

«Он сам проехал по многим дорогам региона, многое увидел своими глазами — не в соцсетях и не по жалобам граждан ему это известно. Полагаю, что состояние дорог произвело на него серьезное впечатление», — считает Шмидт.

Важно также отметить, что в Иркутской области 340 автомобильных мостов имеют статус аварийных, некоторые из них не могут выдержать большегрузный транспорт.

«Проблема серьезная и решать ее надо комплексно», - считает Игорь Кобзев. По его словам, в 2021 году регион станет частью федеральной целевой программы, в рамках которой на территории области начнут реконструировать мосты и путепроводы.

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