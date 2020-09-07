Иркутские власти выделят 4 млрд рублей на дороги

По словам Игоря Кобзева, регион будет привлекателен для путешественников и инвесторов только в том случае, если в нем будет грамотная транспортная структура и строгий контроль качества. Он заявил, что сейчас некоторые подрядчики попросту присваивают себе деньги, не выполняя нужный объем работ, поэтому такие организации необходимо включать в черный список. Об этом пишет irksib.ru.