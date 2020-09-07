Иркутские власти выделят 4 млрд рублей на дороги

По словам Игоря Кобзева, регион будет привлекателен для путешественников и инвесторов только в том случае, если в нем будет грамотная транспортная структура и строгий контроль качества. Он заявил, что сейчас некоторые подрядчики попросту присваивают себе деньги, не выполняя нужный объем работ, поэтому такие организации необходимо включать в черный список. Об этом пишет irksib.ru.
«Сегодня самая главная задача одна: нужно удвоить темпы строительства. А для этого нужно увеличить финансирование. Сегодня в наших силах увеличить объемы финансирования с полутора миллиардов рублей до трех-четырех миллиардов. И это реально», - отметил глава области. Он добавил, что в этом году планируется построить и реконструировать 322 километра дорог.
Особое внимание Кобзев уделил поддержке Иркутской области на федеральном уровне. Он подчеркнул, что перед ним и его командой стоит задача привлечь в регион как можно больше финансовой помощи из Москвы. На прошлой неделе им удалось получить дополнительные 500 миллионов рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».
Политолог Сергей Шмидт напомнил, что за Иркутской областью закреплен образ региона с самыми плохими дорогами в России. По его мнению, Кобзев уловил хронические проблемы области и пытается их исправить.
«Он сам проехал по многим дорогам региона, многое увидел своими глазами — не в соцсетях и не по жалобам граждан ему это известно. Полагаю, что состояние дорог произвело на него серьезное впечатление», — считает Шмидт.
Важно также отметить, что в Иркутской области 340 автомобильных мостов имеют статус аварийных, некоторые из них не могут выдержать большегрузный транспорт.
«Проблема серьезная и решать ее надо комплексно», - считает Игорь Кобзев. По его словам, в 2021 году регион станет частью федеральной целевой программы, в рамках которой на территории области начнут реконструировать мосты и путепроводы.