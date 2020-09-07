Москва окажет помощь в строительстве Ростовского центра детской хирургии

Он подчеркнул, что экспертиза проекта уже завершена, и в области все подготовлено к его реализации. «Вопрос, который мне кажется сейчас актуальным, связан с развитием детского здравоохранения и созданием новых условий в детской областной больнице. Здесь прекрасный коллектив, профессиональный, мною принято решение подготовить проект строительства нового корпуса. Проект состоялся, прошел экспертизу. Задача — его реализовать. Мы готовы к старту», — пояснил глава области.