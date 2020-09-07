Москва окажет помощь в строительстве Ростовского центра детской хирургии

По сообщению издания rostovgazeta.ru, в детской областной больнице чиновники встречались с главврачами медицинских учреждений, где обсуждались вопросы развития системы здравоохранения в области. Отмечается, что на встрече присутствовали представители общественных организаций и участники государственно-частного партнерства в медицине.
Зампредседателя правительства отметила высокий уровень оказания медпомощи в Донском регионе в период пандемии. Она подчеркнула, что большим достижением стало снижение смертности в регионе, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на их опасность и большой риск развития осложнений на фоне коронавирусной инфекции, в области зарегистрировано меньшее количество летальных исходов, чем в предыдущем году.
Также Голикова отметила, что в Ростовской области работа медицинских учреждений была оперативно перестроена с учетом эпидемиологической ситуации. Больницы продолжали плановые приемы пациентов, несмотря на увеличившуюся нагрузку.
В свою очередь, Голубев рассказал о запуске проектов по развитию сосудистых центров и созданию алгоритма совместных действий при ДТП, который осуществлялся при поддержке федеральных властей.
В рамках встречи Голикова подробно остановилась на своем видении перспективы развития системы здравоохранения в области. Она отметила, что большим плюсом является строительство сельских ФАПов, поэтому федеральный центр готов дальше оказывать поддержку Донскому региону в развитии больниц и улучшении качества оказания медицинских услуг.
Глава Ростовской области рассказал о других проектах в области здравоохранения — строительстве областной инфекционной больницы и детского хирургического центра. При этом он попросил зампредседателя правительства оказать содействие в получении помощи на их реализацию.
Он подчеркнул, что экспертиза проекта уже завершена, и в области все подготовлено к его реализации. «Вопрос, который мне кажется сейчас актуальным, связан с развитием детского здравоохранения и созданием новых условий в детской областной больнице. Здесь прекрасный коллектив, профессиональный, мною принято решение подготовить проект строительства нового корпуса. Проект состоялся, прошел экспертизу. Задача — его реализовать. Мы готовы к старту», — пояснил глава области.
Татьяна Голикова пообещала оказать помощь и пояснила, что немаловажным аргументом при принятии решения стал высокий уровень профессионализма медиков. Она сказала, что при посещении больницы увидела молодых врачей с горящими глазами, готовых спасать детские жизни. Она считает, что это показатель правильного управления, благодаря которому создается соответствующее настроение медработников.