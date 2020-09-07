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На юге Сибири выпал снег

7 сентября 2020, 12:18
Снег уже растаял

В национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае выпал первый снег. Об этом сообщили работники баз.

По их словам, туристы могут не переживать, ведь утром снег растаял, и Висячий камень все еще доступен. Между тем осадки в виде снега в этом году выпали раньше обычного. В 2019 году снежинки появились лишь в середине сентября.

Напомним, синоптики обещали для сибиряков, в том числе Новосибирской области, первые заморозки до -2 градусов. Несмотря на похолодание к концу недели будет солнечно и без осадков.

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