На юге Сибири выпал снег

В национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае выпал первый снег. Об этом сообщили работники баз.
По их словам, туристы могут не переживать, ведь утром снег растаял, и Висячий камень все еще доступен. Между тем осадки в виде снега в этом году выпали раньше обычного. В 2019 году снежинки появились лишь в середине сентября.
Напомним, синоптики обещали для сибиряков, в том числе Новосибирской области, первые заморозки до -2 градусов. Несмотря на похолодание к концу недели будет солнечно и без осадков.