Волонтерские центры работают во всех регионах России

Больницы и поликлиники получили свыше двух сотен новых автомобилей для посещения пациентов в домашних условиях. Десять реанимобилей были отправлены в регионы, которым больше других требуется поддержка, пишет Nashgorod.
Вместе с АСИ и Минпросвещения партия организовала всероссийскую акцию «Помоги учиться дома», в процессе которой обеспечила учащихся школ из многодетных и малообеспеченных семей, а также учителей, ушедших на удаленную работу, компьютерами и планшетами. Для оказания помощи по предложению Дмитрия Медведева представителям партии удалось собрать более полумиллиарда рублей членских взносов и пожертвований. Помимо этого, «Единая Россия» существенно урезала траты на выборы и иные статьи расходов, чтобы пустить дополнительные средства на помощь людям.
«С начала эпидемии коронавируса центры были открыты в каждом регионе. Число обработанных обращений и запросов свидетельствует о многом. И мы осознаем, что за каждым из них стоит конкретный человек и история. Есть пандемия, нет ее — людям всегда нужна помощь. Поэтому работа волонтерских центров «Единой России» не остановится и будет выстраиваться по принципам добрососедства», — пояснил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Как сообщает сайт партии «Единая Россия», сейчас эксперты отмечают, что институт массового волонтерства претерпевает изменения. Людям уже мало просто помогать продуктами пожилым гражданам. Им требуется больше – они хотят и могут менять мир вокруг себя в лучшую сторону в гораздо более крупных масштабах и помогать гораздо большему количеству людей, оказавшихся в трудной ситуации. Как считают эксперты, на первое место выходит добрососедство – когда люди объединяются локально, чтобы оказать друг другу помощь в решении каких-либо проблем или организации досуга.
В партии считают, что в перспективе нужно задуматься о создании площадки, где можно было бы проводить обучение и регистрацию волонтеров. Это может привести к формированию института «волонтеров широкого профиля», которые могли бы организовывать экологические акции, оказывать помощь одиноким пенсионерам, в частности в проведении их досуга, людям с ограниченными возможностями здоровья, принимать участие в проектах благоустройства территорий, заботиться о животных.
В конце июня волонтерский центр передан в ведение МГЕР. Сейчас молодогвардейцы поддерживают волонтёрское движение партии.
«Наши волонтеры продолжают работать в формате адресной помощи – покупают по просьбе людей из группы риска по коронавирусу лекарства или продукты. Однажды к нам обратились коллеги из волонтерского центра Амурской области с просьбой оказать помощь их землячке - пожилой женщине, которая находилась в Новосибирске после операции. Мы забрали ее из больницы, доставили в гостиницу и после посадили на поезд. Это еще раз доказывает, что волонтеры готовы отзываться на разные просьбы и помогать всем, кто нуждается в помощи», - сказал Александр Лавренчук, руководитель регионального штаба МГЕР Новосибирской области.
На телефон горячей линии волонтерского центра «Единой России» в Новосибирске (с марта по июнь) поступило около 5500 звонков, из которых - 1700 с просьбой о помощи в покупке продуктов или лекарств. За время активной работы волонтерского центра добровольцами адресно развезено больше 400 бесплатных продуктовых наборов.