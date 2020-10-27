Волонтерские центры работают во всех регионах России

«Наши волонтеры продолжают работать в формате адресной помощи – покупают по просьбе людей из группы риска по коронавирусу лекарства или продукты. Однажды к нам обратились коллеги из волонтерского центра Амурской области с просьбой оказать помощь их землячке - пожилой женщине, которая находилась в Новосибирске после операции. Мы забрали ее из больницы, доставили в гостиницу и после посадили на поезд. Это еще раз доказывает, что волонтеры готовы отзываться на разные просьбы и помогать всем, кто нуждается в помощи», - сказал Александр Лавренчук, руководитель регионального штаба МГЕР Новосибирской области.